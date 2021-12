Tráfego na região do Jardim Brasil será alterado para obras de requalificação

O tráfego na região do Jardim Brasil será alterado a partir desta segunda-feira, 25. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as alterações serão feitas por conta das obras de requalificação no entorno da igreja Jesus Maria José, que será dividida em três fases, contemplando as ruas Maceió, Belo Horizonte e Augusto Frederico Schmith.

A primeira fase irá ocorrer entre os dias 25 de novembro e 6 de dezembro. Durante este período, a rua Belo Horizonte será interditada até a interseção com a rua Maceió, que terá o sentido de tráfego invertido, passando a fluir em direção à rua Augusto Frederico Schmith. O acesso à rua Maceió será feito pelo cruzamento com a rua Marquês de Caravelas.

Já a segunda fase, que ocorre entre 6 de dezembro e o dia 20 do mesmo mês, irá interditar a rua Maceió. O tráfego de veículos será normalizado na rua Belo Horizonte, que poderá ser acessada pela interseção com a rua Marquês de Caravelas.

A última fase irá ocorrer entre 2 e 16 de janeiro de 2020. Durante esta etapa, a interdição irá ocorrer na rua Augusto Frederico Schmith, no trecho entre a rua Belo Horizonte e a Rua Maceió. Os condutores terão como opção o acesso às ruas Belo Horizonte, Belém do Pará e Recife, saindo mais à frente na Rua Maceió. Os que desejam acessar a rua Aracaju, devem utilizar rua Marquês de Caravelas e rua Maceió, que terá o sentido invertido. A rua Belo Horizonte, no trecho entre as ruas Augusto Frederico Schmith e Maceió, terá sentido duplo de tráfego até a conclusão das obras.

Na região estarão os agentes da Transalvador, que irão orientar os condutores sobre as alterações.

