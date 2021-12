Tráfego na região do Iguatemi será alterado

As alterações do tráfego na região do Iguatemi - previstas em projeto apresentado pela Superintendência de Trânsito e Transportes de Salvador (Transalvador) no fim do ano passado - devem ser finalizadas num prazo de 60 a 90 dias.

A previsão é do titular do órgão, Fabrizzio Muller. Segundo ele, as alterações têm o objetivo de resolver a questão de intenso fluxo de veículos na região, considerada um dos maiores "gargalos de trânsito" da capital baiana.

A principal mudança, segundo o diretor de trânsito da Transalvador, Marcelo Corrêa, é a inversão do fluxo da via marginal em frente ao Shopping Iguatemi.

Quando as mudança forem efetivadas, os veículos que circulam na via seguirão rumo à avenida Tancredo Neves e ao bairro do Caminho das Árvores, no mesmo sentido da via principal.

Atualmente, a marginal do Iguatemi tem fluxo contrário à via principal.

Desafogo

"A nossa intenção é desafogar o trânsito, dando mais uma via alternativa para os motoristas", afirma Marcelo Corrêa, explicando que as demais mudanças visam resolver os impactos causados pela anterior.

De acordo com ele, as duas principais vias laterais (rua da Alfazema e alameda dos Umbuzeiros), por exemplo, terão o sentido das pistas invertido e, consequentemente, retornos serão fechados ou abertos.

Na região do supermercado Hiper Bompreço, entre o edifício Thomé de Souza e o prédio da antiga Pizza Hut, duas novas faixas serão abertas mediante redução dos canteiros.

Novas faixas

Uma dessas faixas será usada para a construção de um recuo, para que os ônibus parem. A alteração vai evitar a formação das filas que causam retenção no fluxo de veículos.

Por conta disso, uma rua sem nome localizada entre os mercados Hiper Bompreço e Sam's Club deixará de ter mão dupla.

Os veículos terão a opção de passar pela rua e desembocar entre os supermercados ou seguir pela avenida Paulo VI e pegar a pista que leva ao Centro, no sentido da região da Cidade Jardim.

Este trecho do Hiperposto - até a altura da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP) - concentra o maior fluxo de tráfego da região, segundo informações da assessoria de comunicação da Transalvador.

Entretanto, o diretor de trânsito do órgão afirma que há redução dos congestionamentos, em relação a períodos anteriores. "As obras na Paralela refletiam no trânsito do Iguatemi. Hoje, já melhorou", avalia Corrêa.

Semáforos

Além dos impactos viários, o projeto prevê mudança nos postes de energia elétrica e nos semáforos, que serão trocados e reposicionados.

Os equipamentos novos passarão a funcionar integrados, ao contrário dos atuais, que, de acordo com Marcelo Corrêa, trabalham sem sincronia.

