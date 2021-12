Tráfego na Pituba e Itaigara é alterado nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira, 21, algumas vias dos bairros Itaigara e Pituba terão o tráfego modificado pela Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

Na região do fim de linha do Itaigara, as ruas Guilhard Muniz, Alexandre Humboldt, da Hortência e das Camélias terão sentido invertido. O sentido da Rua Rubem Berta, na Pituba, próxima ao Colégio Integral, também passará a ser único, em direção à orla.

Quem sai da Rua Aristides Fraga Lima e do loteamento Aquarius agora poderá acessar a Rua Miguel Navarro Cañizares pela nova via marginal, na Avenida Magalhães Neto.

As mudanças preparam os motoristas para a intervenção que será realizada na Avenida Paulo VI.

adblock ativo