Tráfego na orla de Ondina passa por novas mudanças a partir desta terça

Em razão das obras de requalificação que estão sendo realizadas na Av. Ocêanica, no trecho de Ondina, em Salvador, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará uma nova alteração no tráfego para facilitar a circulação de veículos na região.

A partir desta terça-feira, 9, a rua Dr. Helvécio Carneiro Ribeiro passará a ter sentido duplo de tráfego. Durante as obras, a via terá saída tanto para a rua Dr. Oswaldo Ribeiro quanto para a rua Baependi. De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), as intervenções ocorrem por causa do período de volta às aulas.

Já a rua Baependi continuará com sentido único até a intersecção com a rua Dr. Helvécio Carneiro. A partir deste ponto, os veículos poderão utilizar a travessa Baependi para acessar a avenida Adhemar de Barros. O acesso à rua Dr. Helvécio Carneiro permanecerá proibido para os veículos provenientes da rua Dr. Oswaldo Ribeiro.

