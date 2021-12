Tráfego na orla da Boa Viagem é alterado a partir desta quinta

Após passar por obras de requalificação, a orla do bairro de Boa Viagem, em Salvador, terá o tráfego de veículos modificado. As mudanças começam a valer já a partir desta quinta-feira, 24, segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Com as alterações, a orla terá sentido único desde o Forte de Monte Serrat, sentido Avenida Luiz Tarquínio. Já a rua Rio Paraguaçu terá sentido único em direção à Rua São Francisco desde a Rua da Imperatriz.

Também foram implementadas aproximadamente 90 vagas de zona azul nas ruas Monte Serrat, Boa Viagem e no Largo da Boa Viagem. O estacionamento funcionará de segunda a domingo das 7h à 0h em regime multi hora (2h, 6h e 12h).

As obras tiveram início em novembro do ano passado, com projeto elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF). De acordo com a Transalvador, o objetivo foi levar uma nova configuração urbano-ambiental à localidade.

adblock ativo