Tráfego na Ladeira da Montanha está interditado

O tráfego de veículos na Ladeira da Montanha foi interditado neste sábado, 15, devido a um serviço de limpeza de lixo em uma encosta do local, realizado pela Limpurb, informou a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). A previsão de conclusão do serviço é para às 15h.

A Transalvador recomenda que os motoristas busquem como alternativa o túnel Américo Simas ou a Ladeira da Contorno.

Ainda segundo o órgão há registro de lentidão no bairro da Calçada nas proximidades da Feira de São Joaquim por conta do grande fluxo de veículos.

Segundo a Transalvador, foram registrados dois acidentes de trânsito com três pessoas feridas, das 19h desta sexta-feira,14, até às 7h deste sábado.

