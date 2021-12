Tráfego na Iguatemi sofre alterações por dois dias

O tráfego de veículos na região do Iguatemi vai sofrer alterações nesta quarta-feira, 17, e quinta, 18, das 23h até as 5h do dia seguinte. As mudanças são necessárias para realização de serviço da concessionária CCR-Metrô.

Nesta quarta, os veículos que vêm da avenida ACM, sentido Paralela, devem desviar para a Tancredo Neves. Os automóveis serão impedidos de trafegar pela subida da Ligação Iguatemi - Paralela (LIP); quem fazia esse percurso deve ir pelo viaduto Mamede Paes Mendonça, que desemboca nas proximidades do Jornal A Tarde.

Já na quinta, a avenida Tancredo Neves, sentido loja Tok&Stok, será interditada. Os veículos com destino ao local devem ir para a via marginal, entre o Shopping da Bahia e Centro Empresarial Iguatemi.

