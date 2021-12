Tráfego na BR-116 será interrompido para explosões de rocha

O tráfego de veículo será interrompido nos dois sentidos da BR-116, na tarde desta segunda-feira, 21. Segundo a concessionária ViaBahia, o procedimento ocorrerá por volta das 15h, horário considerado o de menor fluxo de veículos na rodovia. A previsão é que o serviço seja concluído uma hora após o início.

Conforme a concessionária, a suspensão é necessária para a continuidade das obras de duplicação do trecho entre Feira de Santana e Rio Paraguaçu, onde ocorrerá as detonações de rochas às margens da via, entre os quilômetros 446 e 447. Equipes da ViaBahia estarão no local para auxiliar usuários e moradores.

