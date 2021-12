Tráfego na Av. ACM passa por nova alteração para instalação de vigas

O tráfego de veículos na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), na região do Itaigara, em Salvador, que passou por modificações nas últimas semanas, sofrerá um nova alteração a partir desta quinta-feira, 15. As intervenções serão realizadas para permitir a instalação de vigas de concreto dos viadutos em construção para a implantação do BRT, sempre de 23h até a 4h do dia subsequente.

Segundo a Secretaria de Comunicação municipal (Secom), apenas a saída do bairro, sentido Shopping da Bahia, será interditada para tráfego nas imediações do Shopping Paseo. A previsão é que esta intervenção ocorra em dois momentos. O primeiro, até a próxima quinta-feira, dia 22, e o segundo entre os dias 30 de agosto a 3 de setembro.

O acesso ao bairro, que fica fechado até então, estará liberado para o fluxo de veículos. Assim como já ocorria anteriormente. Agentes de trânsito e painéis luminosos nas proximidades dos bloqueios orientarão os condutores que estejam passando pelo local. Nos finais de semana, não haverá interdições.

Os veículos que circulam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego, sentido Shopping da Bahia, as ruas Anísio Teixeira, Wanderley Pinho, e Av. Paulo VI, saindo ao lado do Hiper Posto, na avenida ACM. A previsão é que os viadutos de acesso e saída do Itaigara sejam concluídos em dezembro deste ano.

