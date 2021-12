Tráfego muda neste sábado na avenida Paulo VI

Depois de três tentativas, a mudança do tráfego na avenida Paulo VI, na Pituba, entra em vigor neste sábado, 30. O fluxo de veículos de passeio será feito em sentido único, dos Correios em direção ao Caminho das Árvores. Conversões às lojas da esquerda serão permitidas.



Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), para dar maior fluidez à Paulo VI, a via terá uma faixa exclusiva para ônibus no sentido orla e três faixas de tráfego misto para o Caminho das Árvores.



Com a alteração principal da avenida, o motorista que parte do Caminho das Árvores em direção à sede dos Correios ou à rua Amazonas terá duas opções de trajeto, a partir da Alameda Jaracatiá (uma extensão da Alameda das Espatódeas).



Na primeira delas, o condutor poderá acessar a avenida Miguel Navarro y Cañizares pelo lado esquerdo, depois, a rua Cel. Arthur Gomes de Carvalho e seguir direto pelas ruas Marechal Andréa, Rubem Berta, Fernando Menezes de Góes e Amazonas (até o Pituba Ville).



A segunda opção é acessar a av. Miguel Navarro y Cañizares e seguir pela rua Aristides Fraga Lima até a avenida Magalhães Neto. De lá, prosseguir pela rua Fernando Menezes de Góes e encontrar a rua Amazonas.



Conforme a Transalvador, caso o motorista escolha qualquer uma das opções, a rua São Paulo será reaberta ao tráfego em mão dupla, para que condutores possam ter acesso às demais vias internas da Pituba.

