Tráfego limitado para o Ba-Vi deste domingo

Quem está acostumado com a histórica "bagunça organizada" no entorno da Fonte Nova pode se preparar para uma nova realidade. Para os jogos de grande porte na recém-construída arena, a começar pela inauguração deste domingo, 7, nada de fluxo de veículos, muito menos de estacionamento nas proximidades do estádio.



As proibições, assim como o plano de tráfego no entorno da Fonte Nova para o dia do jogo, foram decididas nesta terça-feira, 2, em reunião entre representantes da Transalvador e da Arena. Serão duas áreas com proibição total de veículos. Tratam-se da via do Dique do Tororó no sentido Barris e da Ladeira da Fonte das Pedras.

Além disso, outras duas regiões serão interditadas parcialmente. Isso significa que só terão acesso a essas localidades ônibus, táxi com passageiros e carros de moradores ou de torcedores credenciados.

As áreas parcialmente interditadas serão a Av. Bonocô, entre o Vale do Ogunjá e retorno do Vale do Nazaré, em frente à Comercial Ramos, e a Av. Joana Angélica, a partir da Praça da Piedade. Como parte do plano para a inauguração de domingo, foram criadas também áreas especificas para estacionamento e pontos de taxi.

"Estamos fazendo um recorte do que vai acontecer durante a Copa, a pedido da Fifa, que quer um perímetro sem tráfego de carros no entorno do estádio. Este é um plano para o jogo de abertura. Depois, vamos analisar seu funcionamento, o comportamento do cidadão e aperfeiçoá-lo para os jogos seguintes", comentou o diretor da Tansalvador, Genivaldo Rosário.

