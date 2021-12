Tráfego em trecho duplicado da BA-093 sofre alterações

Os motoristas que trafegam pelo trecho entre o Km13 e o Km16,4 da BA-093 devem ter atenção para as seguintes modificações: a partir da próxima terça-feira, 1º, veículos que saírem da BA-512 em direção a Simões Filho, pela BA-093, terão que utilizar o retorno no km15,2.

Já os veículos que estiverem na BA-093, sentido Dias D´Ávila - Simões Filho, e se deslocarem para a BA-512, devem utilizar o retorno do viaduto da BA-093 com a BA-524, no km12,8.

Neste trecho da BA-093, a Bahia Norte também instalará divisórias de concreto entre as pistas que já estão duplicadas. A rodovia já está sinalizada, com placas informando as alterações.

adblock ativo