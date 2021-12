Tráfego é modificado na Avenida Tancredo Neves para avanço de obras

A Avenida Tancredo Neves será estreitada nas imediações do Salvador Trade Center e na Avenida Magalhães Neto a partir desta quarta-feira, 6. As intervenções são temporárias e ocorrem para permitir o avanço das obras na região.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), será necessário interditar uma faixa de tráfego, no lado esquerdo da via, nas imediações do Edifício Salvador Trade.

O bloqueio tem como objetivo a construção do mergulho, uma ligação subterrânea, que será implantado no local. A previsão é que o trecho seja completamente liberado em seis meses.

Já na Avenida Magalhães Neto, os veículos terão apenas uma faixa de tráfego a partir da Concessionária Hyundai, num trajeto de aproximadamente 30 metros. Os condutores que tiverem como destino a região do Iguatemi ou Paralela têm como opção entrar no Costa Azul, nas imediações do Supermercado G Barbosa, e seguir pela Rua Arthur de Azevêdo Machado. Neste ponto, a via deverá ser completamente liberada na próxima terça-feira, 12, conforme a Transalvador.

Agentes de trânsito estarão nos locais ordenando o trânsito e a sinalização também será reforçada na região.

