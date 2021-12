Trafego é alterado para realização de eventos

A Transalvador realizará alterações no trafego de veículos neste domingo, 3, para o acontecimento de eventos nos bairros de Engenho Velho de Brotas, Barbalho e Uruguai.

Confira as mudanças:

Engenho Velho de Brotas- Aterações serão feitas para a realização do evento do Grupo de Samba Leva Eu, nos dias 03, 10, 17 e 24 de junho. O tráfego de veículos será interditado, das 18h às 22h, na rua Maria Felipa, no trecho entre a Rua Almirante Alves Câmara e a Rua Brigida do Vale.

Barbalho- O trafego sera modificado a partir das 10h, para a realização da Lavagem do Adro da Igreja de Santo Antônio. A interdição progressiva do tráfego de veículos, acontecerá em apenas uma faixa, nas seguintes vias: Rua Marechal Gabriel Botafogo, com saída no Forte do Barbalho; Travessa Emídio Santos; Rua Engenheiro João Pimenta Bastos; Rua Sigueira Campos; Rua dos Adôbes; Rua dos Marchantes; Rua Direita do Santo Antônio; e chegada no Largo do Santo Antônio.

Uruguai- Aterações acontecerão nos próximos dias 3, 10, 17 e 24 de junho, para a realização do Samba Duro. Haverá interdição do tráfego de veículos, em todos os dias citados, das 19h às 22, na Rua Boa Vista (Travessa Boa Vista), no trecho entre o Bar do Bob Grilo e o imóvel de nº 132.

Horto Florestal- Neste domingo, o tráfego de veículos será interditado, das 14h às 20h para o Arraiau Solidario. A interdicão será na rua Estácio Goinzada, no trecho entre a rua Waldemar Falcão e a rua Dep. Wilson Magalhães.

