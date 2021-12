Trafego é alterado para festa da Boa Viagem em Salvador

Em decorrência da Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem, o tráfego do bairro Boa Viagem, em Salvador, foi modificado. A alteração, que foi realizada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) segue até esta quarta, 2.

Nesta terça-feira, 01, o trânsito na Rua da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, será interditado progressivamente, para o transporte da imagem do Senhor dos Navegantes da Basílica da Conceição até o Píer da Capitania dos Portos. Com saída da Igreja da Conceição da praia, seguindo pela Av. Contorno, com destino ao 2º Distrito Naval.

Além disso, a circulação e o estacionamento de veículos estão proibidas, na Rua da Boa Viagem, entre o Campo de Futebol e o Largo da Boa Viagem, na Avenida Luiz Tarquínio, entre a rua Polidoro Bittencourt e o Largo da Boa Viagem, e na Rua Imperatriz, entre o Largo da Boa Viagem e a Rua Rio Jacuípe. Assim como a proibição da circulação de ônibus e caminhões na Rua da Imperatriz.

Na Rua Professor Pedro de Alcântara está proibido estacionar veículos, assim como na Rua Rio Almada, Rua São Francisco, Rua Rio Paraguaçu e Rua Rio Itapicuru. Veículos destinados ao serviço público, bombeiros, ambulâncias e policias, poderão ter livre acesso desde que estejam em serviço e se identifiquem. Serão instaladas 11 barreiras, entre fixas e móveis; para controle da circulação de veículos e segurança dos pedestres que estarão na festa.

adblock ativo