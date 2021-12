Tráfego é alterado no Centro para o desfile da Independência do Brasil

O Centro de Salvador terá o tráfego alterado nesta sexta-feira, 7, por conta do desfile da Independência do Brasil. O trânsito será modificado em algumas vias da região e segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), até esta sexta serão feitas alterações para manter a fluidez no local.

Entre esta quinta-feira, 6, e a sexta, as restrições ocorrerão desde a proibição do estacionamento até o impedimento da circulação de veículos no Centro da cidade.

Estacionamento

A partir das 23h59 do dia 6 de setembro, será proibido estacionar os veículos nos seguintes locais: avenida Euclides da Cunha, Largo da Graça, rua da Graça, avenida Sete de Setembro (Ladeira da Barra/Largo da Vitória/Corredor da Vitória/Largo do Campo Grande/Passeio Público/Mercês/Rosário/Piedade/São Pedro/São Bento), praça Castro Alves, rua Chile, rua da Ajuda, rua da Misericórdia, via que Margeia a Praça da Sé, largo do Terreiro de Jesus, ladeira da Praça, ladeira da Montanha, ladeira da Conceição da Praia, rua Conceição da Praia, rua Carlos Gomes, rua da Forca, rua Forte de São Pedro, rua Banco dos Ingleses, rua Baronesa de Sauípe (lado direito), rua Direita da Piedade (trecho compreendido entre a rua Clóvis Spínola e a rua Politeama de Baixo).

Circulação de veículos

Às 4h do dia 7 de setembro será restrita a circulação de veículos na avenida Euclides da Cunha, largo da Graça, rua da Graça, avenida Sete de Setembro, Ladeira da Barra (sentido Bairro-Centro/Largo da Vitória/Corredor da Vitória/Largo do Campo Grande/Passeio Público/Mercês/Rosário/ Piedade/São Pedro/São Bento), rua do Paraíso (trecho entre a avenida Sete de Setembro e a rua Professor Américo Simas), praça Castro Alves, rua Chile, rua da Ajuda, via que margeia a praça da Sé, largo do Terreiro de Jesus, rua da Misericórdia, ladeira da Praça, ladeira da Montanha, ladeira da Conceição da Praia, rua Conceição da Praia, rua Carlos Gomes e rua da Forca, rua Forte de São Pedro.

Ainda segundo a Transalvador, os agentes irão fazer as intermediações e fiscalizar o tráfego, que voltará a normalidade após a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) finalizar o processo de limpeza na região.

Caso esteja procurando alternativas, o cidadão poderá chegar ao Centro de Salvador acessando as avenidas Lafayette Coutinho e Vale dos Barris. Os que tem como destino a avenida Princesa Leopoldina, no bairro da Graça, terão como alternativa a avenida Reitor Miguel Calmon.

Uma via exclusiva será criada, às 6h do dia 7 de setembro, na praça Campo Grande, na rua Banco dos Ingleses, para o acesso das autoridades. Os ônibus que estiverem a serviço do desfile possuirão autorização para estacionar na rua Carlos Gomes, nas ladeiras da Montanha, Conceição e da praça, além das ruas Conceição da Praia e Chile.

Os residentes das áreas bloqueadas terão acesso ao local desde que tenham em mãos contas de luz, telefone, água ou cartão de crédito, para comprovação.

