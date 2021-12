Tráfego é alterado na Barra para realização de Festival

O tráfego no bairro da Barra será alterado desta sexta-feira, 14, a domingo, 16, para a realização da 10ª Edição do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia.



A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) informou que a avenida Oceânica, que vai do Largo do Farol da Barra até a rua Dom Marcos Teixeira, e a rua Dom Marcos Teixeira sofrerão interdições. Estacionamento também será proibido nestes pontos das 15h às 23h, durante os três dias.

O evento é gratuito e vai das 19h às 23h na sexta-feira e sábado. No domingo, as apresentações acontecem das 18h às 23h.

