Tráfego é alterado em vias de Salvador neste domingo

O tráfego será interditado em algumas localidades dos bairros de Brotas, Lobato, Federação, Pituba, Nordeste da Amaralina, Fazenda Grande do Retiro, Barra e Ondina, neste domingo, 17. Os bloqueios são por conta da realização de eventos nessas regiões.

Vamos Pedalar

A avenida Octávio Mangabeira, entre Pituba e Corsário, na orla de Salvador, será interdita por conta do projeto Vamos Pedalar. A avenida será bloqueada entre 6 e 10 horas sentido Itapuã.

No sentido Pituba, os motoristas também não poderão circular na Octávio Mangabeira, entre a avenida Simon Bolivar e o retorno próximo ao Restaurante Caranguejo do Sergipe até 8 horas. Neste caso, a opção de tráfego será seguir pela Simon Bolivar.

Para quem vêm da Pituba e que seguir sentido Itapuã, a sugestão é acessar a via marginal da avenida Octávio Mangabeira, na altura do Jardim dos Namorados, e depois seguir pela rua Fernando Menezes de Góes e pela avenida Prof. Magalhães Neto (pelas faixas à direita).

2ª Corrida da Águia​

A 32ª Corrida da Águia causará modificações, das 7h às 10h, nas avenidas Oceânica, entre o Farol da Barra e o restaurante Sukiyaki, entre Ondina e Rio Vermelho. Também terá interdições na av. dhemar de Barros; na Ladeira do Jardim Zoológico e na rua do Corte Grande.

Os veículos que circulam pelos locais da corrida têm opções de tráfego as ruas da Paciência, Eurycles de Matos, Miguel Bournier, Marquês de Caravelas, além das avenidas Sete de Setembro e Anita Garibaldi, sentido Rio Vermelho/Barra. Os motoristas também podem seguir pelo Largo do Chame-Chame e avenida Centenário, sentido Ladeira da Barra/Ondina.

Nordeste Day

No Nordeste da Amaralina, entre às 12h e 22h, a circulação de veículos será interditada no trecho do final de linha, na rua Reinaldo de Matos, para a realização do evento Nordeste Day 2017.

4ª Marcha para Jesus do Vale das Muriçocas

No bairro da Federação acontecerá a 4ª Marcha para Jesus do Vale das Muriçocas, previstas para iniciar às 14h. Para este evento, a interdição progressiva será na faixa da direita da rua Sérgio de Carvalho (Vale das Muriçocas/Federação), com saída nas imediações da loja "O Mundo das Telhas”, contornando no Parque São Brás, e finalizando no “Largo das Oficinas”.

9º Caminhada do Orgulho LGBT

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a 9ª Caminhada do Orgulho LGBT da Fazenda Grande do Retiro, prevista para iniciar às 14h, causará o bloqueio progressivo de uma das vias da rua Mello Moraes Filho, no trecho entre a avenida Nestor Duarte e a praça Catulo da Paixão Cearence.

Procissão Nossa Sra. das Dores

A procissão religiosa Nossa Sra. das Dores, que acontece também neste domingo a partir das 16h, altera o trânsito nas imediações do Lobato. Uma faixa da rua Aterro do Joanes, com saída na Capela São Vicente de Paulo, será interditada para quem segue pela rua Damião Barbosa, nas imediações do Viaduto do Lobato, até a igreja Matriz, na avenida Suburbana.

Procissão de Nossa Senhora de Brotas

Neste domingo também terá a Procissão de Nessa Senhora de Brotas, às 16h30, que deverá seguir pelas principais vias do bairro.

O cortejo sairá da igreja matriz, na avenida Dom João VI, seguindo pelas ruas Professor Alípio Franca, Desembargador Antônio Bulcão, Edvaldo Cantolino, Paulo Pedreira, Amir Macedo e rua Miguel Gustavo. Durante a caminhada, os trechos serão interditados progressivamente.

adblock ativo