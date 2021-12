Tráfego é alterado em diferentes pontos por obras do metrô

As intervenções para as obras da Linha 2 do Metrô estão causando interdição de avenidas e viadutos da cidade pelo Consórcio CCR na manhã deste sábado, 6. As mudanças no trânsito têm a autorização da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

A avenida ACM, em frente ao Posto Mataripe, sentido Bonocô, foi fechada às 9h deste sábado, 6. Os motoristas estão sendo orientados a trafegar pela marginal do Detran.

Ao seguir pela marginal, as opções são a entrada para a avenida principal, localizada após o Detran, ou o Acesso Norte. As informações são da Transalvador.

O viaduto Raul Seixas, localizado nas imediações do Shopping da Bahia, também foi fechado parcialmente e, em seguida, liberado na manhã deste sábado, 6. Ele já havia sido interditado das 23 horas de quarta-feira, 3, até 5h da manhã de sexta, 5.

É possível que o viaduto seja novamente fechado, de acordo com a Transalvador. Com a interdição, a opção dos motoristas que saem da Paralela é seguir pela Rótula do Abacaxi e depois retornar na av. ACM. A orla também pode ser uma opção.

