Tráfego de veículos volta a ser permitido no Porto da Barra

O tráfego de veículos não credenciados no Porto da Barra, de segunda a sexta, foi liberado nesta segunda-feira, 6.

O trânsito na região estava restrito, desde o ano passado, devido às obras de requalificação da orla. Durante os sábados e domingos, a restrição permanece.

A TARDE apurou junto à Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), que os ônibus urbanos de Salvador também deverão voltar a circular na região em breve.

"Ainda estamos avaliando quais linhas voltarão a circular no Porto. É provável que até a próxima semana já tenhamos essa decisão", informou, por telefone, um assessor.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a velocidade máxima permitida para os veículos trafegarem no calçadão é de 30 km/h. Placas sinalizadas foram espalhadas pela região, informando os locais adequados para carga e descarga.

Polêmica

A volta do tráfego de veículos na região tem dividido opiniões. Ana Paula Barbosa, que caminhava pelo calçadão, afirmou ser a favor do retorno do trânsito.

"É um alívio liberarem o trecho porque as ruas de trás ficam com um congestionamento enorme devido ao volume de veículos que eram obrigados a passar por lá. Ainda existe o passeio para os pedestres", disse ela.

Já Cícero dos Santos opinou que o local devia permanecer sem trânsito, só para as pessoas: "O clima antes estava tão familiar, as crianças podiam brincar à vontade. Tinha mais aparência de orla e um ambiente para distração".

