Tráfego de veículos pequenos é liberado na avenida São Rafael

Após horas de interdição total, a avenida São Rafael foi parcialmente liberada para o tráfego de veículos pequenos na manhã desta segunda-feira, 27. Contudo, ônibus e demais veículos de grande porte continuam fazendo desvio pela avenida Gal Costa, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Ainda de acordo com o órgão, agentes estão no local orientando os condutores que passam pelo trecho liberado, uma vez que a via funciona em mão dupla desde a travessa do Mandu até a avenida Paralela. Apesar da liberação parcial, motoristas ainda enfrentam um congestionamento na avenida e vias adjacentes.

Ainda de acordo com a Transalvador, o motivo do bloqueio foi um poste que ameaçava cairnas imediações da travessa Mandu, logo na saída do condomínio Bosque Imperial, depois que foi atingido por um carro.

Equipes da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) estão no local trabalhando para realizar a troca do equipamento, que deve ser finalizado até o final desta segunda. O fornecimento de energia na localidade não foi afetado.

🚧A #Transalvador informa que, a partir das 9h15 desta segunda-feira (27), o trânsito foi liberado apenas para veículos de pequeno porte na Av. São Rafael, que funciona em meia pista com sentido duplo de tráfego desde a Travessa do Mandu em direção à Av. Luís Viana (Paralela). — Transalvador (@Transalvador1) 27 de agosto de 2018

