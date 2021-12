Tráfego de veículos no viaduto da Gabriela deve ser liberado na terça-feira

O trânsito no viaduto da Gabriela, que dá acesso ao bairro da Graça pela avenida Reitor Miguel Calmon, no Vale do Canela, em Salvador, será liberado na manhã da terça-feira, 29. O equipamento passa por recuperação estrutural realizada pela Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop).

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o bloqueio é no acesso ao viaduto para quem transita pelo Vale do Canela, no sentido Comércio.

Com isso, a opção de tráfego para os veículos que desejam acessar a avenida Princesa Leopoldina, na Graça, é seguir até o viaduto Menininha do Gantois (que dá acesso ao Campo Grande) e fazer o retorno abaixo dele, retornando pelo Vale do Canela até o acesso à Ladeira da Gabriela, logo após o supermercado Hiper Ideal.

Para quem acessar o viaduto sentido Vale do Canela, não haverá alterações.

