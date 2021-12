Tráfego de veículos no Comércio é interditado para obras de requalificação

Desde esta terça-feira, 27, o tráfego de veículos na rua Miguel Calmon, no bairro do Comércio, na Cidade Baixa, passou por alterações em decorrência das obras de requalificação. A interdição realizada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) começou no início da manhã e deve durar por três dias.

Durante a interdição, o trecho entre a rua da Bélgica e a praça da Inglaterra será interditado para o tráfego de veículos. Além disso, o fluxo proveniente da Av. Contorno será desviado para a Av. Estados Unidos. Quem deseja acessar a rua Miguel Calmon, terá como opção de tráfego, a partir da Av. Estados Unidos, utilizar a rua da Polônia ou a praça da Inglaterra. O acesso à ladeira da Montanha estará liberado.

Esta é a primeira etapa da intervenção na via. A segunda, prevista para iniciar após a conclusão do trecho interditado nesta terça, será entre a praça da Inglaterra até a praça Riachuelo. Por causa das obras, a Transalvador realiza controle de fluxo na região para garantir a circulação dos condutores.

