Tráfego de veículos na Barra sofrerá modificações

A Prefeitura de Salvador promove, a partir da 0h desta segunda-feira, 17, diversas mudanças no tráfego de veículos em ruas e avenidas da Barra.

As alterações, realizadas pela Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), serão feitas devido aos serviços de requalificação da orla do bairro, desta segunda até a conclusão das obras. As alterações ocorrerão não só trânsito, mas também em áreas para estacionamento na região.

O trânsito será interditado na Rua Marques de Leão, permitindo acesso nesta via apenas a moradores com veículos portando adesivo enviado pela prefeitura.

O modelo é o mesmo adotado pela administração municipal durante o Carnaval deste ano - e que gerou reclamações de moradores por contratempos como a demora na entrega.

Proibição

Pelas alterações a serem promovidas nesta etapa da obra na Barra, ficará proibido a motoristas o estacionamento ao longo da avenida Sete de Setembro, no trecho compreendido entre o Porto da Barra e a rua Marques de Leão.

A Transalvador informa, ainda, que também estará proibido o estacionamento em toda a extensão da avenida. Afonso Celso.



Ainda dentro do pacote de modificações na região, os pontos de ônibus da rua Marques de Leão serão desativados durante a realização das obras. As paradas dos coletivos serão relocadas para a rua Afonso Celso.

Obras

As obras na Barra foram iniciadas em outubro do ano passado, como parte do projeto da administração atual de requalificar a orla da capital.

Um trecho de 600 metros com novo piso compartilhado, para trânsito de veículos e pedestres, foi inaugurado pouco antes do Carnaval, no dia 21 de fevereiro. Parte do projeto de revitalização, o local foi percurso do circuito Dodô (Barra-Ondina).

Durante os festejos, as intervenções foram suspensas, tendo sido retomadas após a folia. A previsão é que o trabalho esteja concluído antes do início da Copa do Mundo, em junho.

