Tráfego de veículos é modificado no Jardim Baiano e em Ondina

O tráfego de veículos nos bairros Jardim Baiano e Ondina será modificado nos próximos dias. Em ambos, as alterações serão realizadas nas principais vias de acesso.

No caso do Jardim Baiano, as alterações têm o objetivo de garantir a fluidez. Em Ondina, a mudança deve durar cerca de seis meses, período em que serão realizadas obras de requalificação.

A partir deste sábado, 28, o Boulevard América e a rua Professor Hugo Baltazar serão as únicas rotas de entrada no Jardim Baiano e terão sentido único em direção ao Campo da Pólvora.

A rua Arquimedes Gonçalves, no sábado, será rota de saída para o Dique do Tororó. A rua Pedro Américo passará a ter sentido duplo. Será proibido estacionar na via.

Na rua Professor Hugo Baltazar, agentes pintaram de preto a antiga faixa da via, que a partir de sábado terá sentido único. Placas de sinalização foram implantadas no bairro.

O aposentado Oswaldo José, 60 anos, destacou que é necessário ter uma atenção maior com os moradores. "Os moradores não foram comunicados. Até o momento, desconheço como será a alteração", disse. De acordo com o órgão, durante os primeiros dias, equipes irão orientar os condutores na região.

A região da avenida Oceânica, em Ondina, entre a curva da Paciência e a avenida Adhemar de Barros (Praça das Gordinhas), terá sentido único em direção à Barra a partir da próxima quarta-feira. A opção para chegar ao Rio Vermelho é seguir pela Adhemar de Barros, avenida Garibaldi e a rua do Canal.

* Sob a supervisãoda editora Meire Oliveira

