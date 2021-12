Tráfego de veículos e linhas de ônibus são alterados na Rua Chile

A partir desta segunda-feira, 22, serão realizadas modificações no tráfego de veículos na Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador. Além disso, linhas de ônibus também terão itinerários alterados (veja abaixo as mudanças).

Devido às obras de requalificação realizadas na região, o trecho entre a rua das Vassouras e o Hotel Fera Palace será interditado. Por esse motivo, os veículos que circulam pelo local com destino à rua Carlos Gomes deverão acessar a rua Pau da Bandeira e a Ladeira da Montanha.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), não haverá modificações no tráfego para acessar o Centro Histórico. Os condutores devem utilizar a rua do Tesouro e rua da Ajuda.

A Transalvador vai reforçar a sinalização do local, além de manter agentes na região para ordenar o trânsito e facilitar a orientação.

Além das modificações no tráfego de veículos, algumas linhas de ônibus que param na rua das Vassouras, antigo terminal da Rua Chile, terão os seus itinerários modificados.

Essas linhas serão circulares, retornando no prédio da antiga Sulacap, e deverão parar no ponto provisório em frente ao Clube de Engenharia na rua Carlos Gomes.

