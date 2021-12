Tráfego de veículos é alterado na Av. Octávio Magabeira neste domingo

O tráfego de veículos na avenida Octávio Mangabeira, em Salvador, será alterado neste domingo, 28, para a realização da IV Corrida Colorida de Combate ao Câncer Infantil.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), das 6h às 10h, o tráfego será interditado na via sentido Itapuã, no trecho compreendido entre o retorno em frente ao Restaurante Cubanakan e o primeiro retorno situado antes do antigo Aeroclube Plaza Show.

Os veículos que vierem da Pituba, sentido Itapuã, terão como opção de tráfego as seguintes vias: retorno em frente ao Restaurante Cubanakan, rua Arthur de Azevedo Machado, avenida Tancredo Neves, avenida Luis Viana / Paralela, avenida Pinto de Aguiar e avenida Octávio Mangabeira.

O acesso dos residentes ou domiciliados nas vias interditadas será liberado mediante comprovação de endereço através de contas de telefone, água ou energia elétrica. O tráfego voltará à normalidade ao fim da corrida.

