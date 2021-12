Tráfego da Av. Pinto de Aguiar é modificado neste sábado

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) alterou, desde a 0h deste sábado, 26, o tráfego na avenida Pinto de Aguiar, uma das principais artérias que ligam a orla da capital (avenida Octávio Mangabeira) à avenida Paralela.



"Informamos que, a fim de permitir a continuidade da execução de obras e serviços destinados à duplicação da avenida Pinto de Aguiar, em Salvador, serão necessárias algumas alterações no sistema viário da área de sua influência, a partir da zero hora deste sábado", informa nota pública divulgada ontem pelo órgão estadual.



Ainda de acordo com o comunicado, "as alterações estão devidamente sinalizadas com placas instaladas no local, conforme prevê a legislação vigente".

Para quem vem no sentido orla-Paralela: o acesso será feito pela avenida Ibirapitanga através de um desvio, onde será instalado um novo ponto de ônibus, prosseguindo pelo desvio criado até a altura do motel Pégasus.



Mudanças

Durante o período de alteração do sentido de tráfego, para quem segue da Av. Ibirapitanga, o sentido obrigatório será a Paralela. Já no sentido Paralela-orla, o desvio começa em frente ao motel Pégasus, seguindo pela faixa já existente que liga a orla à Paralela, até o retorno para a avenida Ibirapitanga, onde será implantado um desvio pelo canteiro central até a a interseção com a orla marítima.



O retorno que atualmente permite o acesso à avenida Ibirapitanga será interditado, devendo os veículos fazer este acesso pela orla, utilizando os retornos localizados no Circo Picolino e no Posto BR (proximidades da sede do Grupamento Salvamar).



Para seguir em direção à rua Manoel Antônio Galvão, o acesso dos veículos pela avenida Pinto de Aguiar será bloqueado. Só é permitida, apenas, a saída no sentido exclusivo da avenida Octávio Mangabeira, na orla marítima.





adblock ativo