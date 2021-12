Trafegar em via exclusiva de ônibus vira infração gravíssima

As punições para os motoristas flagrados nas faixas exclusivas para ônibus se tornaram mais rigorosas nesta sexta-feira, 31. A presidente Dilma Roussef sancionou as alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que endurecem a penalidade.

Agora, a infração é considerada gravíssima e, além de perder sete pontos na carteira nacional de habilitação e pagar multa de R$ 191,54, o motorista poderá ter o carro apreendido.

Em Salvador, onde há ativas duas vias e uma faixa exclusiva para ônibus, só neste primeiro semestre foram registradas 8.932 infrações por esse motivo. O número é 175% maior que o do primeiro semestre de 2014 (3.244). Mais de 50% das infrações deste ano ocorreram na avenida Paulo VI, segundo o superintendente de Trânsito, Fabrizzio Muller.

Mais notificações

Ele lembra que o aumento do número de registros deve-se, na verdade, à intensificação da fiscalização. Enquanto em 2013 houve 808 infrações do tipo notificadas, em 2014 houve 5.125 (inferior ao registrado só no primeiro semestre deste ano. Até então, trafegar na faixa exclusiva à direita era considerado infração leve (três pontos na carteira) e nos corredores à esquerda da via, grave (cinco pontos), com multa de R$ 127,69.

Em nenhum dos casos estava prevista a apreensão do veículo. A mudança no artigo 184 do CTB foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta e vale a partir da data de publicação, tanto para os corredores (à esquerda), quanto para faixas exclusivas (à direita).

Para Muller, a mudança é positiva. "Eu acho que as multas no Brasil ainda estão muito brandas. Infelizmente, parte dos condutores só se educa quando é obrigada a pagar pelo erro. É uma medida acertada", opinou.

A mudança também agradou aos motoristas de ônibus. "O desrespeito à faixa atrapalha muito o nosso trabalho. Você vê que aqui na Paulo VI, por exemplo, ninguém obedece e acaba engarrafando", disse o motorista Silvio de Jesus, 41.

Desavença

O rodoviário Lázaro Oliveira, 52, contou que já discutiu com um condutor de automóvel por ele ter desrespeitado a faixa. "Ele me fechou ao sair do Centro Administrativo da Bahia e ainda parou o veículo para me dizer desaforo depois que eu buzinei. Meus músculos permanecem tensionados com frequência por causa do estresse", comentou.

