Trabalhadores do transporte complementar protestam na Suburbana

Um grupo de aproximadamente 40 trabalhadores do transporte complementar de Salvador (Stecs) protestaram na manhã desta quarta-feira, 21, na avenida Afrânio Peixoto, nas proximidades da rotatória da Baixa do Fiscal, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a ocorrência foi registrada por volta das 9h10 e confirmada pela 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (16ª CIPM/Comércio), que esteve no local. Não há informações sobre o motivo do protesto.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a empresa, mas a entidade informou não ter conhecimento da manifestação.

Conforme o órgão, os manifestantes atearam fogo em objetos bloqueando a via. Um carro do Corpo de Bombeiros esteve no local e debelou as chamas. Por conta da ação dos trabalhadores, o tráfego na localidade ficou complicado, mas já foi liberado, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

adblock ativo