Trabalhadores de limpeza protestam na avenida Barros Reis

Trabalhadores do setor de limpeza protestaram na manhã desta segunda-feira, 30, na avenida Barros Reis, no sentido Rótula do Abacaxi. Os manifestantes seguiram em caminhada e ocuparam parte da pista. Mas a situação foi controlada a partir das 10h, quando a via foi liberada.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) não tem informações sobre a motivação do protesto.

