Torcedores começam a chegar à Arena e trânsito segue lento

Os torcedores que vão assistir ao jogo entre Brasil e Itália já começam a chegar à Arena Fonte Nova no início da tarde deste sábado, 22. Por conta da movimentação e do bloqueio das vias de acesso ao estádio, o trânsito começa a ficar lento em alguns pontos da capital baiana.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), há registro de intensidade nas avenidas Mário Leal Ferreira (Bonocô), Vasco da Gama, Ogunjá e no centro da capital baiana.

Alguns motoristas encontram lentidão na Avenida Luís Viana (Paralela) por conta de uma blitz da Polícia Militar, que já foi desfeita. Por isso, o tráfego segue tranquilo na região.

Confira a situação do trânsito na Avenida Bonocô:

