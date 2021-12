Terceira cabine do Elevador Lacerda já está operando

A terceira cabine do Elevador Lacerda voltou a operar nesta terça-feira, 19, após seis meses em reforma. Agora são três cabines completamente reformadas e modernizadas. O Elevador Lacerda funciona das 6h às 23h, com preço de R$ 0,15. Segundo a Transalvador, órgão responsável pela administração do elevador, a quarta cabine será entregue à população no dia 15 de dezembro.

O equipamento, que conta com quatro cabines, teve as duas primeiras entregues completamente reformadas e modernizadas em janeiro deste ano. Na ocasião da entrega, o prefeito afirmou que em seis meses as demais seriam entregues, mas a reforma da terceira cabine só foi começar em maio.

De acordo com a Transalvador, esses prazos são dados pela empresa que faz a obra, a Otis Elevator Company. Segundo o órgão, por se tratar de um equipamento histórico e tombado a empresa deve ter encontrado alguma dificuldade na reforma e modernização das cabines.

A reportagem tentou contato com assessoria da Otis, mas não obteve sucesso.

