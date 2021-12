Técnicos defendem corredores exclusivos

Especialistas apontam a ausência de um sistema alternativo de transporte coletivo e a falta de organização no trânsito, principalmente pelo não funcionamento das poucas faixas exclusivas para os ônibus, como fatores-chave para as deficiências no serviço de transporte público.

Longos engarrafamentos, pontos de ônibus lotados, filas extensas nas estações de transbordo e atrasos de horários, principalmente nos momentos de pico, são problemas recorrentes.

Um dos projetos prioritários da Prefeitura de Salvador para resolver os problemas do transporte coletivo é a criação de corredores progressivos para a circulação de ônibus. O anúncio foi feito na semana passada pelo secretário municipal de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia.

"Nos corredores já existentes, percebe-se que os ônibus transitam com mais velocidades do que os carros, cuja quantidade crescente não consegue ser acompanhada pela infraestrutura. Precisamos priorizar o transporte coletivo para destravar a cidade", declarou Aleluia.

Os corredores citados pelo secretário são aqueles segregados da pista, utilizados exclusivamente por ônibus, como a Ligação Iguatemi Paralela (LIP) e o corredor da Avenida Vasco da Gama.

Aleluia ressaltou que um dos pontos fortes desta medida é a fiscalização eletrônica ao longo dos corredores. Os motoristas que não respeitarem a faixa exclusiva serão multados. O valor da multa ainda não foi determinado.

Cautela - O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Manoel Machado, vê com cautela a implantação dos corredores progressivos. "Se for uma pista isolada, em que nem os ônibus saiam e nem os carros entrem, então será uma medida efetiva", afirmou.

Segundo ele, a velocidade média dos ônibus hoje é de 20 km por hora. Com os corredores exclusivos, Machado acredita que esta média aumente para 40 km por hora e o tempo de viagem pode ser reduzido em, no mínimo, 50%.

Professor do Programa de Pós-Graduação em Transportes da Universidade de Brasília (UnB), Paulo César Marques da Silva acredita que a criação de faixas exclusivas para ônibus é uma medida positiva para o transporte público. "Quando o sistema de transporte coletivo diminuir o tempo de viagem, teremos, consequentemente, mais veículos operando, menor intervalo de tempo entre ônibus, menor tempo de espera e lotação mais baixa", refletiu.

Para que a medida funcione, Silva alerta que é preciso planejamento, intervenções que garantam um ambiente seguro, fiscalização e educação dos motoristas, tanto de ônibus quanto de carros.

De acordo com dados da Transalvador, a frota de transporte público urbano da capital é de 2.819 veículos, sendo 2.528 ônibus e 291 vans, que fazem o serviço de transporte complementar. O sistema é responsável pelo transporte de, em média, 1,2 milhão de pessoas por dia.

Para Machado, a frota atual é suficiente para atender à população: "A superlotação é reflexo da desorganização e dos congestionamentos. Com os corredores exclusivos, teremos aumento de oferta sem ampliar a frota, apenas aumentando a velocidade".

Aproveitamento - O coordenador de planejamento de transportes da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut), Francisco Ulisses, afirmou que não serão construídas novas faixas para a implantação dos corredores, mas serão utilizadas as vias já existentes.

Inicialmente, estão previstos quatro corredores, com faixas exclusivas nos dois sentidos. O primeiro deles é o que ligará o aeroporto à Pituba, passando pela Avenida Orlando Gomes e finalizando no Posto dos Namorados. "Nossa equipe já percorreu a orla para fazer um levantamento e identificar pequenas intervenções, como a retirada de estacionamentos irregulares", pontuou.

A expectativa da Semut é que este primeiro corredor esteja pronto para a Copa das Confederações, que começa em junho. Os próximos corredores serão nas avenidas Suburbana (entre Paripe e o Terminal da França), Paralela (do aeroporto e à Lapa) e ACM (da Avenida da França à Pituba).

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde deste domingo, 10

