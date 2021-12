Taxistas bloqueiam trânsito em protesto após morte de colega

Dezenas de taxistas bloquearam seis faixas da avenida Antônio Carlos Magalhães na tarde desta quinta-feira, 25, em protesto contra o assassinato do colega Antônio Carlos Silva Santos, de 52 anos. Carlão, como era conhecido o taxista, morreu após ser baleado em assalto ocorrido no início da tarde na rua Aloísio Mascarenhas, bairro do Stiep.

Os taxistas tinham como destino final o Instituto Médico Legal (IML), na Av. Centenário. O grupo se dispersou por volta das 19h. Por conta da manifestação, o fluxo de veículos ficou congestionado na região do Iguatemi, informou a Transalvador.

Segundo informações da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar, da Boca do Rio, Antônio Carlos Silva Santos reagiu ao assalto e tentou lutar com o bandido dentro do carro. Carlão foi o segundo taxista assassinado em cerca de 15 dias na Região metropolitana de Salvador (RMS).

Ainda de acordo com informações da 39ª CIPM, o crime foi cometido por um jovem que se passou por passageiro comum e anunciou o assalto ao chegar na rua Aloísio Mascarenhas, área residencial que costuma ser calma e deserta.

Relato

"Ouvi o tiro e achei que eram fogos de São João. Depois ouvi o taxista gritando 'ladrão, ladrão' e já catando ficha (caindo). E o bandido, tranquilamente, colocando a arma de volta no calção. O ladrão ficou olhando para ele e só foi embora depois que ele caiu. Um sangue frio danado", contou um morador de 42 anos, que preferiu não se identificar.

Segundo a testemunha do assassinato, foi o terceiro assalto a um taxista ocorrido na rua desde o fim do ano passado. "É uma sensação de insegurança total. Os bandidos aproveitam que aqui é calmo para praticar os delitos e trazem os taxista para essa área", lamentou.

Fuga

Há também relato de que o ladrão atirou após o taxista sair do carro e correr gritando 'ladrão, ladrão'. Após atirar, o autor do crime fugiu por uma escada que dá acesso ao bairro da Boca do Rio. Um policial civil informou que não havia vestígios de disparo de arma de fogo dentro do veículo.

A delegada Izaltina Faustina dos Santos, da Delegacia da Boca do Rio (9ª Delegacia Territorial), não forneceu detalhes sobre o caso à imprensa. Nenhum pertence foi encontrado com o taxista.

