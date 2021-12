Táxi derruba poste e deixa o trânsito lento em Pituaçu

Um acidente deixa o trânsito lento na orla e em diversas vias da cidade na tarde desta quinta-feira, 11. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), um táxi que seguia no sentido Centro bateu em um poste próximo a uma churrascaria, no bairro de Pituaçu. A colisão derrubou o poste, que caiu e interditou parte via.

O acidente provoca lentidão na orla, sentido Centro, na Pituba e na Av. Pinto de Aguiar, sentido Paralela. Segundo a Coelba, por se tratar de um poste de iluminação pública, a responsabilidade de desobstruir a via é da Prefeitura de Salvador, que ainda não informou quando o poste será removido do local.

Ainda segundo a Transalvador, por conta do grande fluxo de veículos, o trânsito segue lento na Av. Lucaia, ACM e Bonocô.

