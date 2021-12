Taxas de pedágio da BR-324 e BR-116 terão reajustes

As tarifas de pedágio da BR-324 e BR-116 serão corrigidas a partir da meia noite da próxima sexta-feira, 7, conforme informou a concessionária ViaBahia. A decisão é com base na resolução nº 3941, de 28 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, na última sexta-feira, 30.

"A tarifa de pedágio gera recursos para a realização de obras necessárias para a melhoria e conservação das rodovias", informou a concessionária, que administra um trecho de aproximadamente 680 km de rodovias, incluindo as BR-324 entre Salvador e Feira de Santana e BR-116 de Feira de Santana até a divisa com o estado de Minas Gerais.

Ainda de acordo com a ViaBahia, os valores não sofrem alterações durante os finais de semana ou feriados.

Em caso de imprevisto, a concessionária atende pelos telefones 0800-6000-324 (para a BR-324) e 0800-6000-116 (para a BR-116). Gratuito, o atendimento funciona 24 horas por dia.

