Tancredo Neves: linhas circulam em novo trajeto neste sábado

Os motoristas que trafegarem pela Avenida Tancredo Neves neste sábado, 31, já enfrentarão o trânsito com parte das linhas de ônibus que circulam na região relocada para a pista que fica ao lado do Salvador Shopping. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), pelo menos 40% dos 200 ônibus que circulam a cada hora pela avenida terão o acesso modificado.

De acordo com o superintendente da Transalvador, Fabrízzio Muller, a ação visa acabar com os congestionamentos na região, com a relocação de cerca de 80 coletivos por hora para a nova via. Os veículos que forem em direção ao Hospital Sarah não terão mais de atravessar a Tancredo Neves, o que deixa o acesso a Avenida Luiz Viana (Paralela) mais livre.

A mudança atingirá os coletivos que vêm da região do Iguatemi pela Rua Marcos Freire, próximo à Tend Tudo, pois para acessar a rua do Hospital Sarah, próxima à antiga loja Dismel, os ônibus passarão agora pela Alameda Salvador. Para isso foi necessário a introdução de uma nova via, ligando os dois pontos.

A Transalvador também está produzindo material informativo (folders e folhetos), com todas as orientações para a população. "Agentes da Transalvador também estarão nas ruas para explicar como ficam as linhas de ônibus, após as mudanças", diz Muller.

Confira o mapa:

