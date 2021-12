Suburbana será interditada para indução de deslizamento

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) irá bloquear por 20 minutos os dois sentidos da Avenida Suburbana, a partir das 21h desta segunda-feira, 11, no trecho entre o Parque São Bartolomeu e o Largo do Luso.

A Transalvador informou que a interdição irá ocorrer para serviço de indução de deslizamento de encosta realizado pela Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec). O órgão ainda diz que a interdição é necessária para garantir a segurança durante o serviço e, caso chova, a operação será adiada.

adblock ativo