Stock Car: trânsito é modificado no CAB

A corrida oficial da quarta etapa da temporada 2013 da Stock Car, em Salvador, só ocorrerá neste domingo, 19. Entretanto, o tráfego de veículos na região do Centro Administrativo da Bahia (CAB), local que sediará a competição, foi alterado desde as 22 horas desta quinta-feira, 16. O fluxo de automóveis só será normalizado às 6h da manhã de segunda, 20.

Durante os dias de treinos, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), os motoristas não poderão trafegar na 1ª Avenida, via localizada nas proximidades do viaduto Engenheiro Leonel Brizola, sentido Assembleia Legislativa.

Ainda na 1ª Avenida, o órgão proíbe o fluxo de véiculos na região da Avenida Luís Viana, sentido Centro, antes do viaduto Engenheiro Leonel Brizola. Além disso, a passagem de veículos é retida na 2ª Avenida, sentido 5ª Avenida, em frente à Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz); na 3ª Avenida, sentido 5ª Avenida, em frente à igreja da região; e também na 5ª Avenida, nos arredores da 3ª e 4ª avenidas.

Opções - De acordo com a Transalvador, os automóveis que circulam pela Avenida Luís Viana, em ambos os sentidos, poderão utilizar o viaduto Engenheiro Leonel Brizola como retorno.

O órgão também destaca que no sentido Centro/Sussuarana, os motoristas que precisem passar pelo trecho fechado terão como opções de tráfego a Avenida Luis Viana, a 4ª Avenida e a Avenida Ulisses Guimarães. No sentido Sussuarana/Centro, as alternativas serão as avenidas Ulisses Guimarães, 4ª Avenida e Luís Viana.

A corrida será disputada domingo, 19, às 10h30, na pista de rua do Centro Administrativo da Bahia (CAB). No sábado, 18, o circuito será aberto às 7h35 para treinos livres e de classificação.

