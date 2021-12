Sistema viário no Iguatemi muda nesta segunda-feira

Uma série de alterações viárias propostas pela prefeitura para a região do Iguatemi passa a valer a partir desta segunda-feira, 19. A mais significativa delas será na via em frente ao Shopping da Bahia, que terá sentido único em direção à Avenida Tancredo Neves.

As mudanças, no entanto, são muitas. Valem desde para quem vem da Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô) com destino ao shopping - que passa a ter novo acesso (com semáforo) -, como para quem transita pelas ruas Alfazema e Cipreste (atrás e na lateral do Hiper Bompreço, respectivamente), que vão funcionar em sentido único. A Alfazema em direção ao Caminho das Árvores; a Cipreste, em direção à ACM.

O diretor de Trânsito da Transalvador, Marcelo Correa, informou que algumas mudanças já começaram a ser feitas na tarde de ontem. "Foi para os moradores irem se acostumando. Estamos trabalhando ininterruptamente, concluindo a sinalização mínima, fazendo testes na nova programação semafórica, pintando vias, mudando a direção das placas. A expectativa é a melhor possível", acrescentou.



De acordo com Correa, as obras de construção civil continuam. "Muita coisa só pode ser feita depois de bloquearmos alguns acessos com prismas de concreto", explicou.

Para evitar confusão sobre as mudanças, Correa disse que, em parceria com empreendimentos da região, foram distribuídos 50 mil panfletos (folders).

Além disso, uma campanha foi veiculada em rádios e TVs. Dentre motoristas que circulam regularmente pela região, a expectativa é que as mudanças melhorem o trânsito.

Taxista há um ano, Romeu Carvalho, 45, espera alívio no tráfego local. "Em pouco tempo, muita coisa tem melhorado no trânsito da cidade. A Paralela não engarrafa mais. Falta fazer algo na região da San Martín", disse Carvalho.

Orientação

Segundo o agente da Transalvador, Osmar Lima, que fez plantão na manhã deste sábado, 17, em frente ao Shopping da Bahia, o principal questionamento dos taxistas é sobre a nova "parada" (ponto) para táxis.

O ponto que fica ao lado do abrigo de ônibus vai ser transferido para o outro lado da rua, ficando mais próximo à entrada do shopping, de acordo com Lima.



Um mototaxista parado (irregularmente) em frente ao shopping - e no campo do visão do preposto da Transalvador, - também queria saber onde vai ficar após as mudanças.



"Estou mais perdido do que cego em tiroteio", disse o mototaxista que não quis se identificar.

O Viaduto Raul Seixas (sentido Lucaia), vai contar com um acesso direto à via marginal da Av. ACM, na área próxima à Igreja Universal, que passará a ter sentido único em toda a sua extensão.

Já na Av. Paulo VI, o motorista que seguir em direção à Rua Wanderley Pinho (Itaigara), terá um novo acesso, o que eliminará o retorno próximo ao Hiperposto.

A rua que passa por trás do Shopping da Bahia terá sentido único em direção ao Caminho das Árvores.

