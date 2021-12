Sinalização precária dificulta a mobilidade em Salvador

Placas de sinalização indicando distâncias que não correspondem à realidade, caminhos que transformam o trajeto em verdadeiros labirintos, além de divergências quanto ao limite da velocidade máxima, são alguns dos problemas enfrentados por moradores e visitantes de Salvador.

No final da Avenida Paralela, sentido Rodoviária, por exemplo, uma placa indica a direção do Centro Histórico. Mas ao longo do trajeto a sinalização desaparece, principalmente, nas bifurcações, em um trajeto de 30 km.

A deficiência na sinalização não é um problema apenas para os turistas. O presidente da Associação Metropolitana de Taxistas (AMT), Valdeilson Miguel dos Santos, diz que mesmo quem tem intimidade com o trânsito sente dificuldades para encontrar determinados endereços.

"Em locais de obras recentes, como Rótula do Abacaxi e o Viaduto de São Cristóvão, a sinalização é precária. Até nós, que estamos acostumados a rodar por toda a cidade, nos perdemos", pontua.

Segundo ele, a orla é o local que apresenta os maiores problemas de sinalização. "Quem trafega pela orla não tem orientação para seguir para o Pelourinho. Salvador é uma cidade mal sinalizada", reclama.

O taxista Ivan Rodrigues, 52 anos, conta que costuma orientar turistas. "Uma vez, um turista inglês me perguntou se estava perto do Farol da Barra, sendo que estava na Praia de itapuã", relata.

Moradores da capital também reclamam das placas de orientação. "Isso não é só problema para turista. Nossa cidade é cheia de labirintos e a falta de sinalização dificulta o tráfego daqueles que não têm o senso de direção tão bom", disse o corretor de imóveis Welligton Araújo.

Problema de todos - O administrador paulista Carlos Alves, 26 anos, está em Salvador pela terceira vez. Na primeira visita, em 2011, alugou um carro.

A ideia era conhecer os pontos turísticos por conta própria. Foi um desastre. "Eu não conseguia chegar a lugar nenhum e acabei devolvendo o carro no primeiro dia. As placas de sinalização me atrapalharam mais do que ajudaram".

Para conseguir chegar onde queria, teve que pedir ajuda. "Peguei o carro no bairro de Ondina e queria ir para o Pelourinho, mas acabei indo parar na Avenida ACM, apesar da orientação de um taxista". No dia seguinte, Carlos desistiu e recorreu aos ônibus.

O comerciante Robert Chagas, 32, também reclama: "A Cidade Baixa é terrível. Lá, a sinalização é muito incipiente. Quando eu vim morar em Salvador, há seis anos, me perdia constantemente".

De acordo com especialistas em trânsito, o Aeroporto Internacional de Salvador, a Rótula do Abacaxi, a orla e o novo viaduto localizado em São Cristóvão são as áreas que apresentam mais deficiências na sinalização.

"A prioridade da sinalização para quem sai do Aeroporto em direção ao Centro é a Avenida Paralela. Se a pessoa quiser ir pela orla, vai encontrar dificuldades para se localizar", diz a professora da Escola Politécnica da Ufba, Ilce Maria Dantas. Ela defende a elaboração de um projeto de sinalização a partir do Aeroporto, Rodoviária e porto.

"A partir destes pontos, devem ser traçados corredores com sinalização adequada para os principais pontos turísticos. A sinalização tem que ser feita pensando em uma pessoa que não conhece a cidade", ressalta Ilce, que é doutora em engenharia de transporte e trânsito.

A arquiteta e especialista em engenharia de tráfego Cristina Aragón defende a revisão da sinalização em alguns pontos. "A cidade cresceu e temos mudança de direção em vários pontos".

Novo projeto - O secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, diz haver um projeto de sinalização com investimento de R$ 5,5 milhões.

"Vai além da simples sinalização turística para carros. Queremos trazer uma nova visão de sinalização, que inclui a valorização do roteiro também para pedestres, de monumentos e de equipamentos públicos", disse.

