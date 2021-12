Sinaleiras quebradas atrapalham trânsito em Salvador

Quatro semáforos quebrados dificultam o trânsito em várias regiões de Salvador nesta terça-feira, 20. A situação acontece na Avenida Barros Reis, na marginal do Shopping Itaigara, nas imediações do Multishop na Boca do Rio e em Caminho de Areia, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador). A equipe técnica do órgão foi notificada para corrigir o problema.

O tráfego também está lento nesta manhã na Avenida Paralela, nos dois sentidos, por conta de veículos quebrados. Em direção ao aeroporto, há um automóvel com defeito nas imediações do viaduto Luís Eduardo Magalhães. Já no sentido oposto, um caminhão carregado apresentou problema próximo a Faculdade de Ciência e Tecnologia (FTC) e um ônibus quebrou na saída do Saboeiro.

Os motoristas também enfrentam retenção na Estrada das Barreiras. A Transalvador não soube informar o motivo.

adblock ativo