Sinaleira quebrada deixa o trânsito lento na Pituba

Uma sinaleira quebrada próxima à praça Nossa Senhora da Luz deixa o trânsito está lento na Avenida Manoel Dias da Silva, no bairro da Pituba, na tarde desta segunda-feira, 19. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a falha do equipamento já foi comunicado à central, e os técnicos devem realizam o reparo ainda nesta segunda.

O trânsito também está lento no viaduto Antônio Pinheiro da Silva, na Av. Paralela. Segundo a Transalvador, o problema é causado pelo grande fluxo de veículos que trafegam pelo local. Nenhum acidente foi registrado. Demais vias seguem com fluxo intenso mas sem pontos de lentidão.

