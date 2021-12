Shows em palco no Farol alteram trânsito na Barra

O tráfego será alterado nas imediações do Farol da Barra, a partir das 15h, desta terça-feira, 21, por causa dos shows que acontecerão no Palco Skol, montado em frente ao farol. A alteração segue até as 2h da quarta-feira, 22.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acesso de moradores às vias interditadas será garantido, mediante comprovação de endereço.

Serão proibidos a circulação e o estacionamento de veículos nas avenidas Sete de Setembro (entre a Rua Afonso Celso e o Largo do Farol) e Oceânica (do Farol da Barra à Rua José Sátiro de Oliveira).

A opção de tráfego no sentido Barra/Ondina é seguir pela Rua Afonso Celso, Rua Miguel Bournier, Av. Centenário e Rua Prof. Sabino Silva. No sentido oposto, é seguir pela Av. Oceânica, Rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), Av. Centenário, Rua Augusto Frederico Schimidt e Rua Marquês de Caravelas.

Zona Azul

Entre 12h do dia 21 e 2h do dia 22, serão disponibilizadas vagas especiais de estacionamento na Rua Sabino Silva (entorno do canteiro central, nos dois sentidos da via), com tarifa única de R$ 20,00 (vinte reais).

