Servidores municipais fazem manifestação no Centro da cidade

Servidores municipais de Salvador realizam uma manifestação nesta terça-feira, 26, e bloqueiam o trânsito na praça Tomé de Souza, nas proximidades da Prefeitura de Salvador, no Centro Histórico, sentido Lapa.

De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a manifestação não casou grandes alterações no trânsito, porque o tráfego foi desviado para a ladeira Pau da Bandeira, na Praça da Sé. A Polícia Militar acompanha a manifestação.

Aproximadamente, 600 servidores – entre médicos, enfermeiros e agentes de saúde – participam da manifestação que faz parte da campanha salarial.

