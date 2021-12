Serviços da Embasa afetam Pituba, Rio Vermelho e Costa Azul

Serviços emergenciais da Empresa Baiana de Saneamento e Águas (Embasa) provocam interferências no tráfego da Pituba, Rio Vermelho e Costa Azul nesta terça-feira, 2, e quarta-feira, 3.

Na rua Território do Guaporé, em frente ao supermercado Bompreço da Pituba, as obras acontecem das 8h desta terça até as 18h desta quarta, bloqueando parcialmente a via.

Na rua Cassilandro Barbuda, no Costa Azul, por sua vez, o serviço ocorre entre 4h e 18h desta terça. Já rua Oswaldo Cruz, Rio Vermelho, o serviço ocupa duas faixas de tráfego entre 21h de terça e 5h de quarta.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) pede que os motoristas evitem essas ruas nos horários de pico para diminuir o congestionamento.

