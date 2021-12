Semob remaneja 30 linhas de ônibus na região do Iguatemi

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) irá remanejar os pontos de parada de 30 linhas de ônibus que passam pela região do Iguatemi a partir do sábado, 2. As alterações são necessárias para realização das obras da Linha 2 do metrô.

Parte das linhas da Via Exclusiva Iguatemi (no sentido Centro) serão remanejadas para a Estação Rodoviária e para pontos de parada no entorno. Confira:

Além disso, outras cinco linhas, que atualmente circulam na avenida Paralela, irão mudar seus pontos de parada. Veja:

A Semob disponibilizou um mapa com os pontos de ônibus afetados:

