Semáforos quebrados congestionam trânsito em Salvador

O trânsito segue lento nos dois sentidos da Av. Luiz Viana Filho (Paralela), na Av. Bonocô, sentido Iguatemi, e na Rótula do Abacaxi, na manhã desta terça-feira, 25. Alguns semáforos desligados ou piscando no amarelo atrapalham o tráfego de veículos na Rua Rodolfo Pimental (Brotas), na Av. Bonocô, no Vale do Ogunjá, na Orla - altura do Hiper Ideal - e na Av. Dendezeiros. Um caminhão quebrado congestiona a ladeira de Águas Claras.

De acordo com informações da Transalvador, foram registrados 5 acidentes com 4 feridos nas últimas 24 horas.

