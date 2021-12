Semáforos quebrados congestionam o trânsito em Salvador

O trânsito segue lento na manhã desta terça-feira, 13, nos dois sentidos da Avenida Paralela, na Avenida Silveira Martins, na Calçada e na Orla, sentido Pituba.

Dois semáforos quebrados congestionam o tráfego de veículos na entrada do Resgate e no Largo do Tanque, sentido Liberdade.

De acordo com informações da Transalvador, foram registrados 6 acidentes, com 5 feridos, nas últimas 24 horas.

